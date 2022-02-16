Порошенко продовжує наздоганяти Зеленського: дані нового опитування українців

Результат лідируючої трійки змінився.

Київський міжнародний інститут соціології опублікував нове дослідження електоральних уподобань українців. Лідери, у порівнянні з попереднім дослідженням у грудні, не змінилися. Це президент Володимир Зеленський та його попередник Петро Порошенко.

Нові дані у відсотковому співвідношенні відрізняються від минулорічних. Так, Зеленський хоч і залишився у лідерах, але "просів" про відсоткам. Якщо в грудні 2021 року за нього проголосували б 27,1% виборців, що визначилися, то вже в лютому — 25,1%. Тоді як у Порошенка рейтинг зріс з 19,7 до 21,8 %.

На третьому місці опинилася Юлія Тимошенко із результатом 11,8%.

При цьому Зеленський має найбільшу підтримку на півдні, а найменшу на сході. Порошенко має вищу підтримку на заході, а найрідше його "вибирали" на півдні.

Питання "За якого кандидата Ви б проголосували?" у розбивці по регіонах

Серед партій в опитуванні КМІС лідирує "Європейська солідарність" (22,9% серед тих, хто збирається голосувати), на другому місці — "Слуга народу" (16,4%). Третю позицію розділили партії "Батьківщина" та "ОПЗЖ" з 11,5 та 10,1 % відповідно.

В опитуванні, що проводилося з 5 по 13 лютого, взяли участь 2 тисячі респондентів віком від 18 років.

Раніше "Телеграф" писав, що окрім зближення рейтингів Порошенка та Зеленського, чинного президента України не хочуть бачити у кріслі глави держави вдруге.