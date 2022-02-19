Монолит власти дал трещину: “слуги” готовы нарушить Конституцию, прикрываясь ковидом

Удаленное голосование предлагают проводить путём поднятия карточек

В "Слуге народа" хотят ввести дистанционное голосование для народных депутатов. Делается это, по их словам, для того, чтобы парламентарии, которые болеют ковидом, все равно могли принимать участие в пленарных заседаниях. Однако в оппозиции говорят, что это нарушает Конституцию Украины и делается потому, что у монобольшинства больше нет "своих" 226 голосов.

"Телеграф" подробно разобрался в ситуации.

Вопрос дистанционного голосования в нынешнем созыве обсуждается не впервые. Комитеты парламента почти с начала эпидемии COVID-19 перешли в режим онлайн-заседаний, в котором и работают до сих пор. Однако вопрос дистанционного голосования на сессионных заседаниях актуализировался во время последнего заседания фракции "Слуги Народа", которая проходила в 14 февраля при участии Владимира Зеленского.

Тогда о важности принятия этих изменений в законодательство говорил лично президент. Суть в том, чтобы депутаты с положительным тестом на ковид могли бы все равно принимать участие в голосованиях. Для этого в сессионном зале дополнительно установят два экрана, на которые будут выводить видео с депутатами, которые находятся дома. Голосование предлагают проводить путём поднятия карточек — жёлтой, красной или зелёной.

Численность депутатов, которые одновременно могут голосовать онлайн, как говорят в правящей партии, ещё не определили. В "Слуге народа" говорят, что перенимают опыт Совета Европы. Однако в оппозиции убеждены, что это прямо противоречит Конституции, так как там указана норма о персональном голосовании и также есть отсылка к нормам Регламента, где прописано, что голосование происходит в "месте, отведённом под Верховную Раду", а это не предполагает никакого дистанционного голосования.

В партии власти отвечают, что не видят никаких нарушений.

"А когда человек в зуме, он персонально голосует? Я считаю, что это не нарушение Конституции, — комментирует глава фракции "СН" Давид Арахамия. — Мы консультировались с юристами, в Конституции написано, что есть персональное голосование, и что голосование должно происходить на Грушевского, счётная комиссия (должна находиться — Ред.) на Грушевского. Даже с системой "Рада" можно больше манипулировать, чем с видео трансляцией. Особенно, если я лично буду поднимать карточку. Эта норма касается только тех, кто находится на ковид-больничных", — сказал Арахамия в стенах парламента, высказав мнение, что "оппозиция распространяет теории заговора".

Заслуженный юрист Украины, экс-замглавы ЦИК Андрей Магера в комментарии "Телеграфу" подчеркнул, что подобный способ голосования "нарушает 82, 84 и 91 статьи Конституции, а также противоречит Решению Конституционного суда относительно полномочий Верховной Рады".

По словам собеседников в ВРУ, протолкнуть эти изменения хотят в переходных положениях "медицинских" законопроектов 6508,6306, как норму "о дистанционном голосовании".

"Большинство депутатов в зале сейчас против этой идеи. Они хотят якобы случайно проголосовать его в совсем другом законопроекте. "Под шумок" могут протянуть на следующей неделе, потому что у них нет своих 226 (голосов, необходимых для принятия решений — Ред.)",- комментирует не под запись один из внефракционных депутатов.

По словам главы партии "Голос" Киры Рудик, у депутатов уже берут планшеты, чтобы установить соответсвующее обновление.

"Они хотят, чтобы депутаты, не находясь в сессионном зале, могли голосовать с помощью своих планшетов. По сути, депутат тогда сможет находиться где угодно. Это нарушение Конституции, потому что депутаты должны голосовать персонально. Тогда планшеты смогут просто находиться в кабинете Ермака (главы Офиса президента — ред.) и зачем им тогда вообще голосовать персонально?"- прокомментировала "Телеграфу" Рудик.

Стоит отметить, что попытка привязать переход к "дистанционке" к коронавирусу выглядит особо странно сейчас, ведь в пятницу, 18 февраля, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина уже проходит пик волны заболеваемости ковидом.

Как сообщалось, 15 февраля на очередное заседание Верховной Рады не явились более полусотни народных депутатов, при чем больше всего "штыков" не явилось как раз от президентской фракции "Слуга народа".