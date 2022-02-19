Моноліт влади дав тріщину: "слуги" готові порушити Конституцію, прикриваючись ковідом

Віддалене голосування пропонують проводити шляхом підняття карток

У "Слузі народу" хочуть запровадити дистанційне голосування для народних депутатів. Робиться це, за їхніми словами, для того, щоб парламентарі, які хворіють на ковід, все одно могли брати участь у пленарних засіданнях. Проте в опозиції кажуть, що це порушує Конституцію України і робиться тому, що монобільшість більше не має "своїх" 226 голосів.

"Телеграф" докладно розібрався у ситуації.

Питання дистанційного голосування у нинішньому скликанні обговорюється не вперше. Комітети парламенту майже з початку епідемії COVID-19 перейшли в режим онлайн-засідань, у якому й досі працюють. Проте питання дистанційного голосування на сесійних засіданнях актуалізувалося під час останнього засідання фракції "Слуги Народу", яка проходила 14 лютого за участю Володимира Зеленського.

Тоді про важливість ухвалення цих змін до законодавства говорив особисто президент. Суть у тому, щоб депутати з позитивним тестом на ковід могли б брати участь у голосуваннях. Для цього в сесійній залі додатково встановлять два екрани, на які виводитимуть відео з депутатами, які перебувають удома. Голосування пропонують проводити шляхом підняття карток — жовтої, червоної або зеленої.

Чисельність депутатів, які одночасно можуть голосувати онлайн, як кажуть у правлячій партії, ще не визначили. У "Слузі народу" кажуть, що переймають досвід Ради Європи. Проте в опозиції переконані, що це прямо суперечить Конституції, оскільки там зазначена норма про персональне голосування і також є посилання на норми Регламенту, де прописано, що голосування відбувається у "місці, відведеному під Верховну Раду", а це не передбачає жодного дистанційного голосування.

У партії влада відповідає, що не бачить жодних порушень.

"А коли людина у зумі, вона персонально голосує? Я вважаю, що це не порушення Конституції, – коментує голова фракції "СН" Давид Арахамія. – Ми консультувалися з юристами, у Конституції написано, що є персональне голосування, і що голосування має відбуватися на Грушевського, лічильна комісія (має бути – Ред.) на Грушевського. Навіть із системою "Рада" можна більше маніпулювати, ніж із відео трансляцією. Особливо, якщо я особисто підніматиму картку. Ця норма стосується лише тих, хто перебуває на ковід-лікарняних", — сказав Арахамія у стінах парламенту, висловивши думку, що "опозиція розповсюджує теорії змови".

Заслужений юрист України, ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера у коментарі "Телеграфу" підкреслив, що подібний спосіб голосування "порушує 82, 84 та 91 статті Конституції, а також суперечить Рішенню Конституційного суду щодо повноважень Верховної Ради".

За словами співрозмовників у ВРУ, проштовхнути ці зміни хочуть у перехідних положеннях "медичних" законопроектів 6508,6306 як норму "про дистанційне голосування".

"Більшість депутатів у залі зараз проти цієї ідеї. Вони хочуть нібито випадково проголосувати його в зовсім іншому законопроекті. "Під шумок" можуть протягнути наступного тижня, тому що у них немає своїх 226 (голосів, необхідних для ухвалення рішень — Ред.)" ,- Коментує не під запис один із позафракційних депутатів.

За словами голови партії "Голос" Кіри Рудик, у депутатів уже беруть планшети, щоб встановити відповідне оновлення.

"Вони хочуть, щоб депутати, не перебуваючи у сесійній залі, могли голосувати за допомогою своїх планшетів. По суті, депутат тоді зможе перебувати де завгодно. Це порушення Конституції, тому що депутати мають голосувати персонально. Тоді планшети зможуть просто перебувати у кабінеті Єрмака ( голови Офісу президента — ред.) і навіщо їм тоді взагалі голосувати персонально?" — Прокоментувала "Телеграфу" Рудік.

Слід зазначити, що спроба прив’язати перехід до "дистанційки" до коронавірусу виглядає особливо дивно зараз, адже у п’ятницю, 18 лютого, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що Україна вже проходить пік хвилі захворюваності на ковід.

Як повідомлялося, 15 лютого на чергове засідання Верховної Ради не з’явилося понад півсотні народних депутатів, при чому найбільше "штиків" не з’явилося якраз від президентської фракції "Слуга народу".