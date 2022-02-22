Едкая речь Кличко о Киеве и Москве задела россиян: видео

Мэр украинской столицы призвал партнеров ввести санкции против РФ

Городской глава города Киева Виталий Кличко записал обращение к гражданам Украины, в котором заставил россиян немного понервничать, напомнив, что "в давние времена, когда на месте Москвы еще были болота, Русь была Киевской".

Об этом он заявил в своем обращении ко всем украинцам, отметив также, что "мы у себя дома (в Украине — ред. редакцией), и нам решать, как должна развиваться наша страна".

Кроме того, Кличко также добавил, что партнеры и союзники украинского государства уже в ближайшее время должны ввести весь пакет мощных санкций против страны-агрессора, ранее согласованный странами ЕС и НАТО.

Стоит также добавить, что речь киевского мэра уже успела разойтись по российским средствам массовой информации и цитируется с озлобленными комментариями, что свидетельствует о том, что месседж Кличко точно "попал в цель".

Обращение мэра Киева Виталия Кличко

Напомним, что заявлению политика предшествовало признание российским президентом Владимиром Путиным независимости временно оккупированных "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, к украинцам успел обратиться и действующий глава государства Владимир Зеленский, заявивший, что независимо от дальнейших действий российской стороны и заявлений боевиков Донбасса, украинские границы и далее останутся неизменными.

Также "Телеграф" писал, что США уже отреагировали на решение российского руководства признать независимость ОРДЛО и ввели первую часть пакета жестких санкций против РФ. Кроме этого президент Америки Джо Байден сообщил, что это лишь незначительная часть ограничений, которые уже готовятся к введению Америкой и ее союзниками.