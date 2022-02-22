Їдка промова Кличка про Київ та Москву зачепила росіян: відео

Мер української столиці закликав партнерів ввести санкції проти РФ

Міський голова міста Києва Віталій Кличко записав звернення до громадян України, в якому змусив росіян трохи понервувати, нагадавши, що "в давні часи, коли на місці Москви ще були болота, Русь була Київською".

Про це він заявив у своєму зверненні до всіх українців, відзначивши також, що "ми у себе вдома (в Україні, — ред. редакцією), і нам вирішувати, як повинна розвиватися наша країна".

Окрім цього, Кличко також додав, що партнери та союзники української держави вже найближчим часом повинні запровадити увесь пакет потужних санкцій проти країни-агресора, який раніше було узгоджено країнами ЄС та НАТО.

Варто також додати, що промова київського мера вже встигла розійтися по російським засобам масової інформації і цитується з озлобленими коментарями, що, очевидно, свідчить про те, що меседж Кличка точно "потрапив у ціль".

Звернення мера Києва Віталія Кличко

Нагадаємо, що заяві політика передувало визнання російським президентом Володимиром Путіним незалежності тимчасово окупованих "ДНР" та "ЛНР".

Окрім того, до українців встиг звернутися й чинний глава держави Володимир Зеленський, який заявив, що незалежно від подальших дій російської сторони та заяв бойовиків Донбасу, українські кордони й надалі залишаться незмінними.

Також "Телеграф" писав, що США вже відреагували рішення російського керівництва визнати незалежність ОРДЛО та впровадили першу частину пакету жорстких санкцій проти РФ. Окрім цього, президент Америки Джо Байден повідомив, що це лише незначна частина обмежень, які вже готуються до введення Америкою та її союзниками.