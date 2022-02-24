Укр

Зеленский: "Если на нас будут наступать войска - мы будем защищаться"

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Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Зеленский: "Если на нас будут наступать войска - мы будем защищаться" Новость обновлена 24 февраля 2022, 01:24

Президент Украины выступил с экстренным обращением

Владимир Зеленский в ночь на 24 февраля выступил с экстренным обращением на русском языке. Глава государства пообещал, что Украина будет защищаться в случае дальнейшей агрессии России.

"Нам не нужна война. Ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, жизни наших детей — мы будем защищаться", — сказал президент.

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Зеленский: "Если на нас будут наступать войска - мы будем защищаться"
Политика
Зеленский: "Если на нас будут наступать войска - мы будем защищаться"
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Зеленский: "Если на нас будут наступать войска - мы будем защищаться"
Зеленский: "Если на нас будут наступать войска - мы будем защищаться"
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