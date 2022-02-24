Зеленський: "Якщо на нас наступатимуть війська — ми будемо захищатись"
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Президент України виступив із екстреним зверненням
Володимир Зеленський у ніч проти 24 лютого виступив з екстреним зверненням російською мовою. Глава держави пообіцяв, що Україна захищатиметься у разі подальшої агресії Росії.
"Нам не потрібна війна. Ні холодна, ні гаряча, ні гібридна. Але якщо на нас наступатимуть війська, якщо у нас спробують відібрати нашу країну, нашу свободу, життя наших дітей — ми будемо захищатись", — сказав президент.
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