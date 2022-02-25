Укр

Колонна российской техники из Крыма готовится зайти на материковую Украину: очевидцы показали видео

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
349
Российский танк Новость обновлена 25 февраля 2022, 12:10
Российский танк

Украина готова к противостоянию с российскими оккупантами

Во временно оккупированном Крыму была замечена еще одна колонна боевой техники, направляющаяся в сторону Украины.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию из соцсетей.

Согласно имеющейся информации, предварительно известно, что колонна военной техники России была замечена на территории города Джанкой (Крым). Движется она в направлении Херсонской области (Украина).

Колонна военной техники

Стоит отметить, что конкретной информации о количестве спецтехники, которая направляется в Украину, пока нет, однако, судя по обнародованным кадрам, там находятся несколько десятков танков и военных грузовых автомобилей.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские бойцы встречают российскую боевую технику.

Также напомним, что с 24 февраля на территории Украины официально введено военное положение из-за нападения России на наши территории.

Кроме того, мы писали о том, что российские СМИ начали распространять ложную информацию о желании Украины "прогнуться" под Россию, однако украинское руководство ее сразу опровергло и подчеркнуло, что страну врагу мы не сдадим и ни на какие уступки идти не собираемся.

Теги:
#Украина #Россия #Крым #Война #Танки #Джанкой
Сергей Лавров
Политика
Россия отказалась от переговоров с Зеленским и продолжает вводить войска в Украину
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сергей Лавров
Россия отказалась от переговоров с Зеленским и продолжает вводить войска в Украину
Дата публикации
Категория
Киев
Группу россиян в форме ВСУ ликвидировали в Киеве (видео 18+)
Дата публикации
Категория
Алексей Арестович
РосСМИ запустили фейк о планах Украины прогнуться под Россию: Арестович опровергает
Дата публикации
Категория
Россияне с утра накрыли Киев ракетными ударами
Важнейший день в истории: как Россия на глазах у Запада пытается захватить Киев
Дата публикации
Категория
Россия посреди ночи ударила по всей территории Украины
Война: Путин ввел войска в Украину, Россия наносит масштабные удары, ВСУ героически держит оборону (обновляется)