Колонна российской техники из Крыма готовится зайти на материковую Украину: очевидцы показали видео

Украина готова к противостоянию с российскими оккупантами

Во временно оккупированном Крыму была замечена еще одна колонна боевой техники, направляющаяся в сторону Украины.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на информацию из соцсетей.

Согласно имеющейся информации, предварительно известно, что колонна военной техники России была замечена на территории города Джанкой (Крым). Движется она в направлении Херсонской области (Украина).

Колонна военной техники

Стоит отметить, что конкретной информации о количестве спецтехники, которая направляется в Украину, пока нет, однако, судя по обнародованным кадрам, там находятся несколько десятков танков и военных грузовых автомобилей.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские бойцы встречают российскую боевую технику.

Также напомним, что с 24 февраля на территории Украины официально введено военное положение из-за нападения России на наши территории.

Кроме того, мы писали о том, что российские СМИ начали распространять ложную информацию о желании Украины "прогнуться" под Россию, однако украинское руководство ее сразу опровергло и подчеркнуло, что страну врагу мы не сдадим и ни на какие уступки идти не собираемся.