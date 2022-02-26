Предел уже перейден, и агрессор подписал себе самый строгий приговор – психиатр

Украинцам следует сохранять спокойствие

Вторжение российской армии на территорию Украины указывает на то, что РФ превращается из большой страны в тоталитарную и дикую преступную группировку. Действия Владимира Путина должны оцениваться как подталкивание России к окончательному распаду.

Такими наблюдениями поделился в своем Facebook известный киевский психиатр Евгений Воронков.

По его мнению, Кремль своими действиями запустил механизм самоуничтожения. Пока до этого осталось немного.

"Граница уже перейдена, и агрессор подписал себе самый строгий приговор, — убежден он. — Я обращаюсь к друзьям, коллегам и гражданам всех стран поддержать Украину в нашей борьбе и оказать разрушительное и небывалое давление на бесчеловечный режим, посягавший на все мировое сообщество и порядок".

Украинцев же Воронков призвал сохранять благоразумие и спокойствие, а также отказаться от паники. Психиатр считает, что мы должны быть готовы к важным испытаниям, которые с честью пройдем.

"Здесь понадобится неторопливость, холодное усмотрение и, главное, сохранение собственного достоинства и чести, которые сейчас дороже всего. Это спасительные ценности. Они вместе со стойкостью и непоколебимостью обезоруживают и пугают любого врага", — уверен специалист.

Отметим, что несмотря на все попытки путинской армии захватить Киев и другие важные города и объекты инфраструктуры в Украине, противники несут тяжелые потери.

По мнению журналиста Юрия Бутусова, это и не удивительно, ведь украинцы воюют за собственную землю, а не мифических "бендеровцев", о которых постоянно любят заявлять в Кремле.