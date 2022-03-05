Россияне запуганы до дрожи и поноса, а расплачиваются украинцы - психиатр

Война, которую с собой принесли кремлевские солдаты, имеет лишь один плюс — полное избавление от "русского мира"

Россияне, молча снося издевательства своей власти на протяжении десятков лет, превратились в трусливую, но при этом высокомерную нацию. Война в Украине, которая длится уже десятый день, отлично показывает, насколько много малодушия у жителей соседней страны, так любящей называть украинцев "братьями".

Своими наблюдениями поделился известный киевский психиатр Евгений Воронков на личной странице в Instagram.

По его мнению, большинство российских граждан — "амебно пассивны". Им главное, чтобы было тепло и хотя бы слегка сыто. На все остальное, происходящее вокруг, они предпочитают закрывать глаза.

"Конечно, есть очень много умных, зрячих и честных людей в этой большой стране, догадывающихся, что творится на самом деле, и не верящих в "нацистов" и прочую пропагандисткую чушь, но уже минимум лет десять безропотно соглашаюшихся на бессменную власть и духовное рабство", — поясняет Воронков.

За такую позицию теперь приходится платить слишком высокую цену украинцам.

"Они предпочли бесправие и малодушие, страх и молчание, которое от них требовала кучка антиморальных преступных уродов в обмен на душу, — отмечает психиатр. — Сделка успешно состоялась, а расплачиваемся ни за хр*н собачий, увы, мы и вынуждены десятками тысяч класть в землю ваших солдат и "офицеров", да и самим гибнуть. Надежды на вас маловато — запуганы до поноса и дрожи в коленках, и предпочитаете умереть в неволе и бесчестии. Пожалуй, так тому и быть".

Специалист подчеркивает, что действительно не все россияне — настолько пропащие. Однако таким людям придется полностью на себе ощутить, что такое национальный позор. Больше всего достанется местной интеллигенции, которая, скорее всего, в большинстве случаев сбежит за границу. Если успеет обмануть путинский "дозор".

"Жаль, что намного важнее стало уничтожать вашу вонючую и убогую армию на исконно своей земле, правда с надеждой на освобождении от поганого "русского мира", — резюмирует Евгений Воронков. — Но вот только свой "мир" вы уже давно и необратимо потеряли".

Напомним, что за десять дней ожесточенных военных действий на территории Украины российские нацисты потеряли около 10 тысяч человек личного состава. Потери техники чуть меньше, однако они все равно подкашивают общее благополучие армии.

А вот моральный дух, по мнению министра обороны Алексея Резникова, у противников упал ниже нуля. Тому способствует жесткий отпор украинцев и много погибших собратьев оккупантов.