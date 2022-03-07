Укр

В Минск прилетел самолет Януковича: подробности

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
711
Президент-беглец Новость обновлена 07 марта 2022, 15:45
Президент-беглец

Самолет президента-беглеца приземлился в столице Беларуси 7 марта

Самолет президента-беглеца Виктора Януковича RA-09617 прилетел из Москвы в Минск. Ранее сообщалось, что нелегитимный может быть задействован в информационной операции кремля.

Об этом сообщает "УП".

Проинформированные источники издания в авиасфере подтвердили, что речь идет именно о борте Януковича.

Данные о рейсах самолета Януковича
Данные о рейсах самолета Януковича

Ранее сообщалось о том, что по состоянию на 2 марта Янукович уже был в Минске и с ним готовится спецоперация. Один из сценариев предполагал, что его могут объявить "президентом Украины" прямо в Беларуси. Отмечалось, что он может быть задействован в информационной операции, например, возвращению в Украину или публикации от его имени обращения к украинцам.

Тем временем, в понедельник, 7 марта, пройдет третий раунд российско-украинских переговоров на фоне полномасштабной войны против нашего государства. На 12 день войны список условий путина стал меньше.

Теги:
#Янукович #Беларусь #Минск
Шарль Мишель
Политика
В ЕС рассказали, когда рассмотрят заявку Украины на вступление
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Шарль Мишель
В ЕС рассказали, когда рассмотрят заявку Украины на вступление
Дата публикации
Категория
Украина показала такую сплоченность и единство на фоне угрозы кремля, какой никто не ожидал
Российско-украинская война: почему Украина уже победила
Дата публикации
Категория
Часть Луганщины захвачена, но жители не прекращают протесты
Пустые магазины и российское время: что происходит на временно захваченной рф Луганщине (фото)
Дата публикации
Категория
Русские пометки для техники уже окрестили новой свастикой
Резников четко объяснил, что означает нацистский символ россиян Z
Дата публикации
Категория
Украина продолжает страдать от российского вторжения, но сдаваться не намерена
Война — день 12: новые переговоры, жестокие бои и появлением городов-героев