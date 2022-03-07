В Минск прилетел самолет Януковича: подробности

Самолет президента-беглеца приземлился в столице Беларуси 7 марта

Самолет президента-беглеца Виктора Януковича RA-09617 прилетел из Москвы в Минск. Ранее сообщалось, что нелегитимный может быть задействован в информационной операции кремля.

Об этом сообщает "УП".

Проинформированные источники издания в авиасфере подтвердили, что речь идет именно о борте Януковича.

Данные о рейсах самолета Януковича

Ранее сообщалось о том, что по состоянию на 2 марта Янукович уже был в Минске и с ним готовится спецоперация. Один из сценариев предполагал, что его могут объявить "президентом Украины" прямо в Беларуси. Отмечалось, что он может быть задействован в информационной операции, например, возвращению в Украину или публикации от его имени обращения к украинцам.

Тем временем, в понедельник, 7 марта, пройдет третий раунд российско-украинских переговоров на фоне полномасштабной войны против нашего государства. На 12 день войны список условий путина стал меньше.