Укр

Зеленский обратился к пропагандистам рф: "Богатой жизни у вас больше не будет"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Президент возмущен низостью поступков агрессора Новость обновлена 10 марта 2022, 14:16
Президент возмущен низостью поступков агрессора

Отвечать за преступления войны придется всем причастным

Циничной и "уверенной" ложью президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую пропаганду относительно обстрелов роддома в Мариуполе Донецкой области. Отдельно он обратился к работникам пропагандистских СМИ, которые поддерживают тезис о бомбардировке "базы неонацистов", а не убийство невинных детей и женщин.

Об этом шла речь в очередном выступлении главы государства от 10 марта.

По словам Зеленского, после страшного авианалета погибли три человека, среди которых — маленькая девочка. Также мариупольцы насчитали 17 раненых, среди которых медики, малыши и, конечно, женщины.

Впрочем, на российских ток-шоу говорят другое. О якобы разбитой базе "нецонацистов" и уничтожении их позиций.

"Военные преступления невозможны без прикрывающих их пропагандистов, — подчеркнул Владимир Зеленский. — Хочу сказать им одну вещь: вы будете отвечать так же, как и те, кто приказывает сбрасывать бомбы на мирных людей".

Президент пообещал отыскать всю собственность, принадлежащую пропагандистам и связанным с ними людям, чтобы ее конфисковать.

"Вы же любите богатую жизнь. Любите благополучные страны. У вас этого больше не будет. И это только начало", — убежден политик.

По его мнению, все российские пропагандисты будут привлечены к ответственности за военные преступления. Впоследствии их ждет тотальная ненависть не только от мирового сообщества, но и самих российских граждан. Когда те поймут, как жестоко им врали.

"Война никогда не бывает изолированной. Она всегда бьет и по жертве, и по агрессору. Агрессор просто позже это понимает. Но всегда понимает. И всегда страдает", — резюмировал президент.

Полную информацию об обращении можно найти в нашем материале: Мы никогда не станем рабами: новое обращение Зеленского (видео)

Теги:
#Украина #Россия #Война #Президент #Обращение #Владимир Зеленский
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