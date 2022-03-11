Укр

В ЕС всерьез заговорили о Гааге для путина

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Европа готовится осудить кровавого диктатора Новость обновлена 11 марта 2022, 18:16
Европа готовится осудить кровавого диктатора

В кремле ответят и за Харьков, и за Мариуполь, и за десятки других преступлений

Кровавого диктатора владимира путина, который 16 дней назад начал вторжение в Украину, готовы привлечь к ответственности за совершенные военные преступления в Международном суде Гааги. Также Евросоюз собирается изменить отношение к россии в сфере дипломатии кардинальным образом.

Такое заявление Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Шарля Мишеля передает издание TF1Info.

По словам политика, европейцы видят много различных причин для того, чтобы российский кровавый диктатор оказался на скамье подсудимых.

"Мариуполь, несомненно, военное преступление, но дело не только в этой больнице, — отметил Мишель. — Россия не в состоянии брать города, украинское сопротивление очень сильное, поэтому она делает то, что делала в Сирии или Чечне, бомбит".

Также европейский дипломат подчеркнул, что российская артиллерия сейчас действительно не разбирается, куда направляет свой прицельный огонь. Тем временем путин и его другие члены российского правительства продолжают вести против Украины "совершенно неоправданную и беспричинную войну".

Отметим, что 7 марта в Гаагском суде состоялось первое слушанье насчет российской военной агрессии против Украины. Важно то, что местные прокуроры выступили с личной инициативой рассматривать это дело, не дожидаясь официального обращения от руководства нашей страны.

Теги:
#Украина #Россия #Суд #Гаага #Война #Владимир Путин #Шарль Мишель
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