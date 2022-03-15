Арестович рассказал, что будет с Крымом: возможны сценарии Кипра и КНДР

Дипломаты ищут другие варианты, которые устроят все стороны

Есть много вариантов, что может быть с временно оккупированными территориями Крыма, Донецкой и Луганской областей Украины, признания "независимости" которых хочет россия.

О них советник президента Украины Алексей Арестович рассказал журналисту Дмитрию Гордону, сообщает "Телеграф".

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Чиновник усомнился, что Украина признает Крым и квазиобразования "Л/ДНР" в рамках Донецкой и Луганской областей, как того хочет россия: "Я не думаю, что мы на это пойдем".

"Но есть разные механизмы, есть версии совместного управления под международной администрацией. Есть разные примеры из истории; та же Турция со своим Кипром, — она считает Кипр своим, но никто в мире этого больше не признает", — подчеркнул Арестович.

"Есть вариант Северной Кореи, — продолжил он. — Они воевали-воевали 50 лет, а теперь там специальные экономические зоны действуют в приграничье, Северная Корея вместе с Южной совместно поднимают уничтоженную ранее территорию".

"Есть миллион вариантов, я думаю наша дипломатия справится, потому что в этой истории задействованы не только двухсторонние отношения, а целая система стран", — подытожил советник президента.

Как сообщал "Телеграф", согласно последним опросам, во время войны в Украине резко выросло число людей, которые считают необходимым использовать все возможности для возвращения оккупированных территорий, — и упало до минимума число людей, готовых отдать Крым и Донбасс россии.