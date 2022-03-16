Укр

россия собирает солдат, откуда может: подробности от британской разведки

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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В рф надеятся, что перегруппировка поможет им в нападении на Украину Новость обновлена 16 марта 2022, 09:03
В рф надеятся, что перегруппировка поможет им в нападении на Украину

Даже новые силы россиян все равно будут разгромлены ВСУ

Российское военное руководство стягивает боевые подразделения из разных регионов страны к границам Украины. Такое решение, скорее всего, связано с огромными потерями, которые противник регулярно несет в объявленной им же войне, пытаясь оккупировать чужое государство.

Такую информацию передает CNN, ссылаясь на разведку британского Минобороны.

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Сообщается, что для кровавого диктатора владимира путина сейчас важно сохранить лицо, не смотря на количество потерь в личном составе войска. Поэтому армию и пытаются перегруппировать, чтобы восполнить недостающее количество человек.

Для этого боевые подразделения вызывают из Восточного и Тихоокеанского округов, а также из Армении. Помимо этого россия не брезгует прибегать к помощи наемников из восточных стран — здесь и сирийцы, и представители различных ЧВК, и т.п.

"Россия, вероятно, попытается использовать эти силы для удержания захваченной территории и высвобождения своей боевой мощи для возобновления застопорившихся наступательных операций", — считают британские разведчики.

Тем не менее пока такая тактика плодов не дает. Вместо этого инициативу в свои руки окончательно взяли ВСУ, начиная постепенно контратаковать оккупантов. Как показывают свежие карты боев, противников удалось отбросить минимум на Черниговщине.

Теги:
#Украина #Великобритания #Россия #Война #Разведка
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