Эти бомбы теперь летят на украинцев? Страны ЕС в обход законов поставляли россии оружие

Некоторая импортированная из Европы в россию боевая техника уже замечена на украинской земле

Начиная с 2014 года россия продолжала покупать у европейских поставщиков огромное количество оружия. Несмотря на существующее эмбарго, до 2020 года страна-агрессор смогла "обогатиться" импортными ракетами, снарядами, бомбами, торпедами, автомобилями и даже кораблями, которые сейчас используются в войне против Украины.

Такую оценку действиям Евросоюза и самой рф дали журналисты-расследователи Investigate Europe.

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Почему россии не выиграть войну против Украины?

По информации, полученной изданием, российская армия еще менее года назад обеспечивалась благодаря военной промышленности Европейского Союза. Около трети государств, входящих в ЕС, являлись экспортерами оружия на территорию рф — такие данные сообщает официальная рабочая группа Совета по экспорту обычных вооружений (COARM).

Военная техника поставлялась в россию из Австрии, Италии, Франции, Германии, Болгарии, Хорватии, Финляндии, Чехии, Испании и Словакии. И это — не взирая на официальное эмбарго на продажу вооружения российской армии, которое действует с 2014 года после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса.

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Отметим, что в общем за минимум шесть лет Европа заработала на продаже оружия россии около 346 млн евро. Больше всего "выручили" Франция и Германия.

Количество проданного россии оружия странами ЕС

Что входит в полученную россией технику? Торпеды, пушки, ракеты, различные снаряды, а также боевые автомобили и даже корабли. Некоторые средства уже были замечены на территории Украины — к примеру, автомобиль IVECO итальянского производства, который рф попыталась прикрыть названием "Рысь".

Машина итальянского производства

Впрочем, невзирая на то, откуда российские оккупанты берут свою технику, украинские защитники продолжают ее безжалостно уничтожать. Так, на рассвете 18 марта нашим "спецназовцам" удалось ликвидировать несколько автомобилей противника, где находились офицеры армии рф и десантники.

Также мы писали, как на Харьковщине была эффектно уничтожена сразу целая колонна российской техники.