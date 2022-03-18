Стало известно, когда Украина получит ответ на членство в ЕС
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Европейская дипломатия уже приступила к работе
Украина получит четкий ответ о своей заявке на членство в Европейском Союзе уже через несколько месяцев. Нет сомнений, что ускорение рассмотрения нашего обращения связано с военным террором, который устроила Россия.
Информация стала известна от президента Украины Владимира Зеленского, который разговаривал с высшим европейским руководством.
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Как отмечается на официальном Twitter-аккаунте главы государства, 18 марта он пообщался с Президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Именно она заверила его в том, что срок рассмотрения заявки Украины на членство будет сокращен.
"Вывод ЕК по заявке Украины на членство в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев. Правительству и ЕК предоставлено поручение. Совместно двигаемся к нашей стратегической цели", — отметил Зеленский.
Это уже не первый шаг украинского государства на сближение с Европой. Несколько дней назад был засвидетельствован "энергетический безвиз" — Украина официально вошла в европейскую энергосеть. Это значит, что мы больше не нуждаемся в дополнительной электроэнергии из Беларуси или России.
Также следует отметить, что украинские политики уже начали учить своих иностранных коллег важным идентификационным вещам, которые знают все украинцы. К примеру, проверкой слово "паляниця".
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