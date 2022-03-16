Украина получила "энергетический безвиз" с ЕС: прорывное заявление Шмыгаля

Украина подключилась к европейской энергосистеме.

В среду, 16 марта, на 21-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что украинская энергетическая система синхронизировалась с энергосетью континентальной Европы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своем telegram-канале.

По словам Шмыгаля, Украина получила тот самый "энергетический безвиз" с Европейским Союзом, над которым страна работала не один год. Кроме того, премьер подчеркнул, что Украина полностью отключилась от энергетической системы россии и Беларуси, а 16 марта подключилась к европейской энергосети. Теперь украинская энергосистема станет более стабильной и устойчивой, а страна стала энергетически независимой.

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"Отдельно хочу поблагодарить лидеров стран Европы, которые приняли политическое решение по синхронизации. Украина становится частью Европы во всех сферах, и я верю, что скоро мы станем полноправными членами Европейского Союза", — написал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что США И НАТО планируют передать Украине системы ПВО, а Турция хочет стать посредником в переговорах между Украиной и рф.