На Западе указали на серьезные проблемы "второй армии мира" в Украине

Россияне кажутся Западу весьма беспомощными

Попытка россии взять Украину штурмом продолжается уже 27-й день подряд. На Западе его характеризуют, как неуклюжий и неорганизованный, ведь рф, похоже, не удосужилась даже определить в армии одного-единственного человека, который бы руководил военной стратегией.

Об этом пишут аналитики CNN.

Согласно журналистским источникам в Минобороне США, сейчас подразделения российской армии, скорее, соревнуются между собой — в особенности, за ресурсы. Координация между ними в большинстве случаев отсутствует, как и попытки отдельных группировок слиться в единый наступательный фронт. Немало на это влияет и отсутствие нормального снабжения, в том числе топливом.

К тому же "вторая армия мира" испытывает значительные проблемы со связью — на это, по словам иностранных журналистов, указывают многочисленные случаи мародерства насчет телефонов у мирного населения. С помощью отжатых смартфонов российские солдаты общаются не только с родными, но и друг с другом.

Читайте также: Категория Блоги/мнения О силу духа украинцев споткнулась "вторая армия мира". Мы творим новую мировую политику Журналист "Телеграфа" Юлия Забелина считает, что Украина выиграет войну и в дальнейшем будет задавать тон многим вещам в мире.

По мнению военного аналитика, генерал-лейтенанта в отставке Марка Хертлинга, даже если россия назначила единого командующего армией для войны с Украиной, этот человек является абсолютно некомпетентным. Как минимум, на это указывает большое количество погибших офицеров из высших чинов — командиры, полковники, подполковники и т.п.

"У них нет никакого опыта в этом, не в таких масштабах, — подчеркнул Хертлинг. — Прошли десятилетия с тех пор, как они сделали что-то такого масштаба. То, что они сделали в Сирии и Крыму в 2014 году, ничто по сравнению с этим".

Читайте также: Категория Блоги/мнения О силу духа украинцев споткнулась "вторая армия мира". Мы творим новую мировую политику Журналист "Телеграфа" Юлия Забелина считает, что Украина выиграет войну и в дальнейшем будет задавать тон многим вещам в мире.

Украинский журналист Денис Попович разделяет мнение о том, что российские войска не имеют единого командования. При этом у любой нормальной армии, по его мнению, всегда должен быть "ответственный", у которого есть свой штаб и подчиненные.

"Например, за оборону и контрнаступление под Москвой в 1941 году отвечал товарищ Жуков, — объясняет эксперт. — А за оборону Сталинграда в 1942 году — товарищ Чуйков. А за наступление на Сталинград — товарищ Паулюс. А за окружение товарища Паулюса — снова товарищ Жуков. И так далее. А что за товарищ непосредственно командует вторжением в Украину — мне непонятно. Может оно так и надо?"

Впрочем, вскоре можно ожидать, что кроме проблем с топливом и связью у россиян появятся еще одни — с количеством самой техники. И не только потому, что они теряют и ее, и личный состав "пачками". Есть еще и влияние санкций, из-за которых в рф остановился единственный вагон, на котором производят танки.