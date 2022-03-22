У Зеленского назвали условие встречи с путиным

У путина избегают личных встреч с лидерами

В Офисе президента Украины считают, что глава государства Владимир Зеленский готов провести серьезную и принципиальную встречу с кровавым диктатором владимиром путиным по поводу нынешней войны. Однако этому предшествует наработка хотя бы части предыдущих документов, которые будут более или менее устраивать обе стороны конфликта.

Об этом стало известно из интервью советника главы ОП Михаила Подоляка для BBC.

По словам чиновника, сейчас о принятии каких-либо важных решений могут говорить только лидеры стран. Владимир Зеленский со своей стороны готов к переговорам.

"Зеленский абсолютно "в материале", это единственный человек сегодня, как мне кажется, точно понимает все аспекты того, что происходит сегодня между двумя странами. То есть и относительно войны, обороны, наших ресурсов, потребностей и того, куда мы можем зайти или не зайти", — подчеркнул Подоляк.

Встреча с путиным, надеются чиновники, станет ключевой для принятия решения о завершении войны и мире в Украине. По словам Михаила Подоляка, многие иностранные партнеры помогают и делают все возможное, чтобы организовать переговоры Зеленского и путина.

"Когда рабочие группы в рамках переговорного процесса наработают какие-то предварительные документы и они будут переданы президентам, они оценят, это ли уже "дорожная карта", которую можно обсуждать тет-а-тет. Тогда эта встреча может быть", — говорит чиновник.

Конкретной даты встречи пока нет, подчеркивает он. Сейчас идет работа по другим направлениям — определение тем и предварительных договоренностей и т.д.

Между тем, российское войско в Украине страдает от значительных потерь. По информации еще одного советника главы ОП Алексея Арестовича, в настоящее время вражеских бойцов стало меньше на четыре армии.