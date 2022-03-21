В Кремле сделали новое заявление о переговорах путина и Зеленского

Прекращения огня на время переговоров россии и Украины не будет, заявили в Кремле

В Кремле снова прокомментировали возможность встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента рф владимира путина.

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По словам пресс-секретаря российского президента дмитрия пескова, в ближайшее время эта встреча не состоится.

"Прогресс на переговорах между рф и Украиной недостаточен, чтобы можно было говорить о контактах президентов двух стран владимира путина и Владимира Зеленского". — заявили в Кремле.

Кроме того, песков заявил, что прекращения огня на время переговоров делегаций россии и Украины не будет.

Отметим, что в последнее время в Кремле все чаще стали говорить о возможности встречи президентов Украины и россии. Так, песков признал, что у путина думают над встречей с Зеленским. Такое же заявление сделал и глава российского МИД сергей лавров.

В Офисе президента Украины тоже не исключают, что встреча Зеленского и путина может состояться. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что сейчас готовятся необходимые для этого документы. 19 марта Владимир Зеленский снова предложил путину встречу.