"Вам осталось несколько часов": украинский посол рассказал, как немецкий министр отшил его в день вторжения рф

В Германии были уверены, что россия захватит Киев за несколько часов.

Министр финансов Германии Кристиан Линднер после начала полномасштабного вторжения России 24 февраля заявил, что "Украине осталось несколько часов".

Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам Мельника, немецкий министр тогда сидел с вежливой улыбкой и говорил так, будто поражение украинцев давно зафиксировано.

"Вам осталось несколько часов. Поставки оружия или отключение России от SWIFT бессмысленны", – заявил он.

"У меня было ощущение, что он смотрит больше на баланс, чем на наши страдания. Но, возможно, он должен был так поступать. Как министр финансов. Во всяком случае, для меня это был нокаут. Тогда я завершил разговор. Я не часто плачу, но после разговора с Кристианом Линднером слезы просто текли по лицу", – признался Мельник.

В то же время уже 22 марта Линднер поддержал создание "плана Маршалла" для восстановления Украины и высказал солидарность в борьбе украинцев с рф.

Отметим, что ранее об этой ситуации рассказывал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, не назвав страну, однако большинство наших читателей догадалось, что речь шла именно о Германии.

После месяца войны президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все только и думают, что делать, если россия пойдет дальше в Европу. В свою очередь Франция боится россии, а Германия выжидает и пытается найти баланс.