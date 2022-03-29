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Зеленский обратился к Дании: предложил взять шефство над украинским городом

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Зеленский обратился к Дании: предложил взять шефство над украинским городом Новость обновлена 29 марта 2022, 15:19

Президент Украины Владимир Зеленский на 34-й день военного вторжения российских оккупантов выступил в парламенте Дании, которая позволила своим добровольцам воевать за нашу страну. Глава государства рассказал о преступлениях россиян, разрушенных городах, учебных заведениях, больницах, мемориалах и других объектах и предложил взять шефство над украинским городом.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на трансляцию обращения.

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Теги:
#Украина #Россия #Дания #Война #Выступление #Владимир Зеленский
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