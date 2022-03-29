Зеленский обратился к Дании: предложил взять шефство над украинским городом

Президент Украины Владимир Зеленский на 34-й день военного вторжения российских оккупантов выступил в парламенте Дании, которая позволила своим добровольцам воевать за нашу страну. Глава государства рассказал о преступлениях россиян, разрушенных городах, учебных заведениях, больницах, мемориалах и других объектах и предложил взять шефство над украинским городом.

Об этом "Телеграф" пишет со ссылкой на трансляцию обращения.

Новость дополняется…