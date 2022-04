Сил на Донбасс может не хватить: военные аналитики США оценили возможности россии

Российские военные пытаются перераспределить "остатки" отдельных БТГ, которые уже были разбиты ВСУ

Битва за Донбасс, которая, по прогнозам, станет наиболее сложным и кровопролитным сражением в российско-украинской войне, вероятней всего, закончится проигрышем россии. Американские аналитики The Institute for the Study of War считают, что у армии рф нет возможности сконцентрировать достаточно сил, чтобы закончить этот масштабный бой в свою пользу.

Такую информацию сообщает CNN, ссылаясь на свежий анализ ISW.

Оперативно и достоверно о войне в Украине — наш Telegram

Большинство экспертов, а также иностранных политиков едины во мнении, что кровавый диктатор владимир путин надеется, что его армия добьется позитивных результатов ко Дню победы, 9 мая. Впрочем, шансы на это очень низкие.

"По нашим оценкам, российским военным будет сложно собрать крупные и боеспособные силы механизированных подразделений для действий на Донбассе в течение следующих нескольких месяцев", — отмечают аналитики. — Россия, скорее всего, продолжит использовать сильно поврежденные и частично переформированные подразделения по частям для наступательных операций, которые приносят ограниченные успехи ценой больших затрат".

Руководство армии сейчас больше всего занято реорганизацией тех подразделений, которые получили значительные потери в боях на Киевщине и других северных областях. Сообщается, что из 120 батальонных тактических групп, которые были изначально собраны для наступления на Украину, сейчас минимум четверть "фактически недееспособны".

Большое количество военных групп российской армии деморализованы и имеет "недокомплект", что также повлияет на их эффективность при попытке завоевать Донбасс.

Впрочем, также из уравнения не стоит вычеркивать и мотивацию украинских защитников. Как известно, наши военнослужащие готовы и будут стоять до последнего, не отдавая врагу ни сантиметра родной земли. Тех же, кто попытается ее отобрать, ждет жесточайший отпор. Как, к примеру, отряд кадыровцев, который в свое время прошел войну в Сирии, а вот из Украины уже не вернется.

Что же в целом происходит сейчас на линии фронта, можно узнать, ознакомившись со свежими картами боев.