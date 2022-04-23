Россияне могут обстреливать Украину с подлодок: что узнало The Times

Захватчики хотят сохранить свои надводные корабли

Российская армия могла перейти на обстрелы украинских территорий с подводных лодок после потопления флагманского крейсера "Москва". По мнению военных экспертов Бенджамина Питтета и Г.И. Саттона, в акватории Черного моря может находиться минимум четыре "Палтуса", особого типа боевых субмарин проекта 877.

Об этом пишет британское издание The Times, передает "Телеграф".

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"Палтусы" способны перевозить не только экипаж, но и весьма большой объем вооружения, среди которого ракеты "Калибр". Факт выпуска подобных боеприпасов по украинским городам уже не единожды фиксировался за время полномасштабного вторжения россии.

Однако если раньше россия частенько стреляла непосредственно с надводных кораблей, то после потери "Москвы" способна перейти на более изощренный способ действия. Это может помочь ей сохранять количество суден, которые входят в состав Черноморского флота, и дальше проводить атаки в сторону Украины.

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Стоит отметить, что запуск "Калибров" из подводок гораздо сложнее засечь спутником или радаром. Вылет ракеты происходит на глубине около 50 метров. Цели, которые поражаются подобными "Калибрами", могут располагаться на расстоянии около 2500 км, что ставит под угрозу ударов всю территорию Украины.

Впрочем, даже несмотря на наличие подлодок российские военные корабли начали очередную передислокацию в Черном море — пытаются максимально удалиться от украинских берегов, но идею с высадкой десанта на юге Украины все еще не оставляют.

Также мы писали о том, что россия понесла серьезные боевые потери среди морского десанта. В теории подразделения этих сил Кремль мог использовать при попытке напасть еще и на другие страны, к примеру Молдову.