Укр

путинской россии предсказали драматичный конец: "Это может быть очень неожиданно"

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
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Кровавый диктатор владимир путин Новость обновлена 24 апреля 2022, 16:45
Кровавый диктатор владимир путин

По словам профессора Эрика Ширяева, крах рф будет таким же, какой все видели в Советском Союзе

Затяжная война в Украине грозит концом россии неожиданным, очень быстрым и драматичным.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил профессор университета имени Джорджа Мэйсона в Вирджинии, США Эрик Ширяев.

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"Мы не знаем, как все произойдет, тем не менее, это может быть очень неожиданно, очень быстро и драматично", — отметил Ширяев.

Также эксперт приводит пример краха Советского Союза, сравнив процесс с прочным мостом и "усталостью металла".

"В инженерном деле есть понятие "усталость металла". Мост прочный, все проверено, тем не менее, через какое-то количество месяцев и даже лет мост неожиданно рушится. Накопление усталости, раздражение, мы это все видели в Советском Союзе. Никто тогда не предсказывал крушения режима, люди ворчали, понимали, поддерживали режим широко и полностью, ходили на демонстрации, били в барабаны, носили пионерские галстуки, тем не менее, несколько лет — и система рухнула", — отметил профессор.

Ранее украинский журналист Остап Дроздов предрек российской федерации особый конец. Он заявил, что россия уже даже не пытается скрыть, то чем стала – территорией с неправильным самовосприятием.

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#Россия #Путин #Война
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