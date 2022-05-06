Переговоры с россией: у Зеленского четко сказали, когда займутся Донбассом и Крымом

Первоочередная задача — прекратить полномасштабную войну в стране

Вопрос возвращения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма является одним из приоритетных у нынешних властей. Однако, по словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, изначально нужно прекратить активные боевые действия по всей территории страны, а потом уже говорить о полном восстановлении территориальной целостности.

Об этом чиновник заявил в интервью "РБК-Украина", передает "Телеграф".

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Ермак подчеркивает, что тема деоккупации Крыма и Донбасса является весьма сложной. Поэтому логичней всего, дабы она обсуждалась главами государств при личной встрече.

"Украина при этом президенте ни от каких своих территорий никогда не откажется, — говорит глава ОП. — В любом случае мы нашей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью не торгуем".

Разумеется, Андрей Ермак понимает, что у россиян — свой взгляд на происходящее, а в особенности — на их оккупацию. Однако, напоминает он, эти взгляды не разделяет ни одна цивилизованная страна в мире. Поэтому так и нужны личные переговоры Владимира Зеленского и владимира путина.

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Впрочем, даже такая беседа возможна исключительно после выполнения россией некоторых обязательств. Среди прочего — прекращение огня и отвод войск минимум до позиций по состоянию на 23 февраля. Иначе диалога не получится.

Интересно, что Ермак уверен — если бы Зеленский был при власти в Украине в 2014 году, то Крым не смогли бы оккупировать. Следует отметить, что захват Крымского полуострова произошел после того, как предатель Виктор Янукович бежал в россию во времена Евромайдана. Страна фактически осталась без руководителя, что и позволило российским солдатам быстро установить собственную власть на полуострове. К слову, через некоторое время Янукович заявил в интервью, что это он попросил путина ввести российские войска на территорию Крыма.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что в оккупированном Крыму пытаются создать видимость поддержки путинского режима крымскими татарами. Ради этого Меджлису пытаются запретить "говорить от лица крымско-татарского народа".

Впрочем, в Украине уверены, что путину глубоко плевать на каждый из регионов Украины, который ему удалось временно захватить.