Освободим всё: Кулеба назвал новую цель победы Украины в войне

Официальный Киев ждет подкрепления от запада

Победа в масштабном сражении за Донбасс с российскими оккупантами должна помочь Украине окончательно одержать верх в противостоянии с россией. По мнению главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина хочет получить назад все свои территории, которые были оккупированы рф, начиная с 2014 года.

Об этом чиновник рассказал во время интервью журналистам "Financial Times", передает "Телеграф".

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По словам Кулебы, любая еще не достигнутая победа не является статической концепцией. И если изначально Киев был готов объявить своей победой отвод российской армии на позиции по состоянию на 23 февраля, то сейчас это уже в прошлом.

"Теперь, если мы будем достаточно сильны на военном фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет решающим для дальнейшей динамики войны, то безусловно победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий", — отметил министр.

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Дмитрий Кулеба уверен: для полноценного восстановления довоенных экспортных и не только связей Украине необходимо получить доступ ко всем своим черноморским портам. В первую очередь дипломат выделил Херсонскую область, однако и другие регионы также подразумевается.

При этом глава украинского МИД подчеркивает: подобное сражение может закончиться большим кровопролитием, чего нашей стране не хотелось бы. Именно поэтому вариант с продолжением переговоров с рф насчет мирного урегулирования все еще остается в силе. Однако Кулеба подчеркивает: Киев хочет подойти к нем "с самыми сильными картами".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему исход российско-украинской войны уже предрешен и есть ли у Киева шанс вернуть себе Крымский полуостров.