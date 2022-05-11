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В Пентагоне назвали, как сильно армия рф отстает от планов путина

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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путин должен понимать, что возможности россии не безграничны Новость обновлена 11 мая 2022, 06:08
путин должен понимать, что возможности россии не безграничны

Чего Кремль захочет достичь по итогу, пока не совсем понятно

В Минобороны Соединенных Штатов уверены, что российский кровавый диктатор владимир путин "отстает" в своем графике предполагаемого завоевания Донбасса минимум на 14 дней. Несмотря на дополнительное перебрасывание сил на восток Украины, оккупационные войска несут огромные потери благодаря отчаянному сопротивлению ВСУ.

Об этом шла речь на закрытом брифинге Пентагона одного из высокопоставленных чиновников 10 мая, передает "Радио Свобода".

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Согласно сообщениям американской разведки, путину хорошо известно, что возможности российской армии постоянно ограничиваются и уменьшаются. Даже в плане артиллерийских боев захватчики начинают откровенно проигрывать.

"путин не достиг ни одной из основных целей, — отмечают в Минобороны США. — Мариуполь до сих пор не захвачен. Сопротивление "Азовстали" продолжается. Мы бы сейчас оценили, что он отстает на две недели от того, на каких позициях хотел бы быть на Донбассе и на юге".

Спрогнозировать точное дальнейшее развитие ситуации в Пентагоне не готовы. При этом подчеркивается, что украинцы явно не отступят от обороны родной страны, а вот отступит ли путин и от чего именно — неизвестно.

"Мы не знаем, хочет ли он просто контролировать Донбасс и объявить победу, или он хочет использовать этот контроль для дальнейших атак", — утверждают американцы.

Тем временем, видимо ощущая скорый провал в войне, оккупанты начинают лютовать по всей активной линии фронта. Так, к примеру, на Луганщине в результате боев был уничтожен водоканал, что привело к потери доступа к питьевой воде у около миллиона человек по региону.

Также достается и еще одной восточной области — Харьковской. Здесь регулярно точатся серьезные сражения, однако ВСУ успешно отбивают атаки врага и отвоевывают новые населенные пункты. Более того — уничтоженная защитниками техника горит особо ярко.

Теги:
#Украина #США #Россия #Донецкая область #Луганская область #Война #Донбасс #Пентагон
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