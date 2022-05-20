"Глупость поражает": глава украинской разведки жестко проехался по путину

По словам генерала, путин избрал худший сценарий вторжения своей армии в Украину

Высшее командование вооруженных сил и разведки россии на 40% состоит из уроженцев Украины, поэтому у Москвы не было проблем с информацией об украинском правительстве и обществе. При этом кровавый диктатор владимир путин решил не прислушиваться к своим советникам, когда начинал войну против Украины.

Об этом сообщил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью The Wall Street Journal.

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По словам Буданова, российский президент отверг все советы представителей вооруженных сил и разведки РФ по поводу осторожных шагов в Украине.

"Меня поражает российская глупость. Из всех вариантов, которые были у путина перед началом войны, он выбрал жесточайший и худший вариант. Российские специалисты неоднократно предупреждали его, что этот вариант является последним и требует очень тщательной оценки. Они имели гораздо лучшие варианты для него. Теперь видим результат", — отметил руководитель ГУР.

Напомним, что по мнению военного эксперта Сергея Грабского, российские оккупанты прокололись еще и в том, что недооценили возможности Вооруженных сил Украины. Бездумная подготовка привела к тотальным потерям живой силы и военной техники.

Также "Телеграф" сообщал, что оккупанты понесли потери на ключевом направлении — об этом свидетельствует свежая карта боев в Украине от британской разведки.