путин остался без поддержки бывшего союзника: "Мы оба убийцы, но…"
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Филлипинский политик заканчивается президентскую карьеру 30 июня
Один из ранее поддерживающих действия путина политиков, филиппинский лидер Родриго Дутерте заявил, что считает российского президента убийцей. От него прозвучала острая критика из-за происходящей в Украине войны, на которой погибает большое количество мирных граждан.
Об этом сообщает DW, передает "Телеграф".
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"Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я действительно убиваю, — подчеркнул Дутерте. — Но я убиваю преступников, а не детей и пожилых. Мы в двух разных мирах".
Также он добавил, что россия ведет полноценную войну против суверенной украинской нации, пытаясь прикрыться "спецоперацией".
С таким заявлением президент Филиппин, срок полномочий которого заканчивается уже 30 июня, выступил во время еженедельного заседания Кабинета министров страны. Подчеркнем, что ранее от Родриго Дутерте не раз звучали хвалебные речи и отзывы в сторону путина, а его самого он называл другом и своим кумиром.
Самого Дутерте называют убийцей за его жесткую (и местами жестокую) политику в отношении борьбы с наркоторговлей внутри Филиппин. С его подачи была наркоторговцам была объявлена настоящая война, результатом которой стали тысячи погибших людей, так и не дождавшихся законного суда. Интересно, что Родриго Дутерте даже обещал убить своего сына, если тот окажется связан с наркотиками.
Напомним, ранее мы писали, как, по мнению британской разведки, путин оставит пост президента рф и будет ли это "естественный" уход.
Также "Телеграф" рассказывал о неудавшемся покушении на российского диктатора, которое состоялось вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину.