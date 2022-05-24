путин остался без поддержки бывшего союзника: "Мы оба убийцы, но…"

Филлипинский политик заканчивается президентскую карьеру 30 июня

Один из ранее поддерживающих действия путина политиков, филиппинский лидер Родриго Дутерте заявил, что считает российского президента убийцей. От него прозвучала острая критика из-за происходящей в Украине войны, на которой погибает большое количество мирных граждан.

Об этом сообщает DW, передает "Телеграф".

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"Многие говорят, что мы с Путиным оба убийцы. Я действительно убиваю, — подчеркнул Дутерте. — Но я убиваю преступников, а не детей и пожилых. Мы в двух разных мирах".

Также он добавил, что россия ведет полноценную войну против суверенной украинской нации, пытаясь прикрыться "спецоперацией".

С таким заявлением президент Филиппин, срок полномочий которого заканчивается уже 30 июня, выступил во время еженедельного заседания Кабинета министров страны. Подчеркнем, что ранее от Родриго Дутерте не раз звучали хвалебные речи и отзывы в сторону путина, а его самого он называл другом и своим кумиром.

Самого Дутерте называют убийцей за его жесткую (и местами жестокую) политику в отношении борьбы с наркоторговлей внутри Филиппин. С его подачи была наркоторговцам была объявлена настоящая война, результатом которой стали тысячи погибших людей, так и не дождавшихся законного суда. Интересно, что Родриго Дутерте даже обещал убить своего сына, если тот окажется связан с наркотиками.

Напомним, ранее мы писали, как, по мнению британской разведки, путин оставит пост президента рф и будет ли это "естественный" уход.

Также "Телеграф" рассказывал о неудавшемся покушении на российского диктатора, которое состоялось вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину.