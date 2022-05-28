путин поставил перед армией в Украине конкретную задачу — генерал

Враг пытается угрожать как можно большему количеству украинцев

Главной задачей российских военных в Украине сейчас является выполнение "программных требований" диктатора владимира путина. В них, в первую очередь, входит захват Луганщины и Донетчины в админграницах областей, а также новых территорий.

Более детально "Телеграфу" рассказал генерал ВСУ, бывший руководитель разведки Украины Николай Муженко.

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По его словам, Донбасс стал особым приоритетом не так давно, невзирая на давние заявления путина. Конкретной целью эти две области были обрисованы во время недавнего заседания Совета нацбезопасности и обороны рф.

"Глава российского Минобороны шойгу пообещал, что в ближайшее время будет захвачен Северодонецк, что ознаменует собой оккупацию всей Луганской области. И там еще сильнее наваляться и на Донецкую область, где россияне и так продвинулись на ряде направлений", — говорит Маломуж.

Также он считает, что усилится давление на Херсонскую область — чтобы окончательно установить свой военный контроль над этой территорией. Плюс идет немало важных боев на Харьковщине, где самым "горячим" до сих пор остается Изюмское направление. Генерал не исключает, что сейчас в бою со стороны россиян задействуются последние активные боевые резервы.

Такая активность может быть связана с желанием обозначить всю территорию, которую рф хотелось бы контролировать, прежде чем нормально садиться за стол переговоров. Кремль, говорит Николай Маломуж, хочет иметь у себя преимущество в виде территорий, с помощью которых можно "торговаться" при заключении любых мирных договоров в будущем.

"Именно поэтому агрессор стремиться захватить как можно больше украинских территорий. При этом создавая угрозы более масштабного наступления по другим операционным зонам. В районе той же Одессы, гипотетические вторые волны на Харьковскую, Сумскую, Черниговскую, Киевскую области. Создавая подобные риски — требовать мира на своих условиях", — объяснил генерал.

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Напомним, ранее мы писали, что мировые эксперты подтвердили — одной из целей россиян в Украине является геноцид нашего народа. При принятии решения ученые руководствовались перечнем причин.

"Телеграф" также рассказывал о позиции известного историка, который уверен, что каждый адекватный житель планеты должен быть заинтересован в проигрыше путина.