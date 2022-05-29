россия сразу делает в штаны: у Зеленского высмеяли истерику кремля

Оккупанты не хотят воевать против хорошо вооруженных украинцев

Российским захватчикам становится страшно идти на фронт против украинской армии. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, в первую очередь это связано с новостями о поставках ракетных систем большой дальности, о которых наконец-то смогли договориться с Западом.

О своем видении россиян сейчас чиновник рассказал в личном Telegram-канале.

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Подоляк говорит, что россияне лишь и могут, что врать, а также воевать с безоружными. По его словам, для этих нелюдей нормально заходить в чужую суверенную страну и уничтожать как людей, так и инфраструктуру, прикрываясь непонятными "благими целями".

При этом оккупанты используют в Украине широкий арсенал вооружения — за исключением ядерной.

"Все виды тяжелой артиллерии, тяжелые огнеметы, реактивные система залпового огня, тяжелые авиационные бомбы и крылатые ракеты различных модификаций с дальностью более 1000 км, — перечисляет Подоляк. — Хотя из-за своей врожденный трусости готовы применить уже и "тактику", и "химию".

Чиновник подчеркивает — почему-то россияне уверены, что у них есть право на это все. Однако как только Украина получила подтверждение на доставку нужного ей вооружения для достойного ответа, как в россии началаось "вытье".

"Что это значит? Только одно. россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и сразу же "писается" в штаны, если оппонент получает равноценное оружие", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Он считает, что предоставление ВСУ такого вооружения, а также затягивание санкционной петли вокруг россии — два самые эффективные шаги Запада в этой войне. Об этом свидетельствует реакция самой рф.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал насчет общей картины вооружения украинской армии. По словам министра Резникова, дела обстоят отлично, а запасы оружия будут лишь пополняться.

Вместе с этим от советника главы ОП Алексея Арестовича прозвучало заверение для жителей временно оккупированной территории Украины о том, что ВСУ обязательно придут и освободят их. Дело только в сроках получения нужных боеприпасов.