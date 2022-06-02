Польша прекращает выплату помощи беженцам: известна дата и причины

По 40 злотых на день можно будет получать еще на протяжении месяца

Украинские беженцы на территории Польши уже в июле потеряют возможность получать финансовую помощь из местного бюджета. Через несколько недель нашим согражданам, убежавшим от войны за границу, придется самим заботится о собственном питании и проживании. Для этого поляки предлагают помощь с поиском работы.

Больше подробностей сообщило местное издание Rzeczpospolita, информирует "Телеграф".

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Как известно, при оформлении специального документа PESEL украинцы имели возможность подать заявку на получение финансовой помощи от польского государства. Один беженец мог получать в день по 40 злотых, которые позволялось тратить на питание, а также проживание.

Теперь же, начиная с июля, такая возможность будет упразднена. По словам замглавы МВД Польши Павла Боссернакера, в стране надеются, что большинство украинцев смогут побыстрее адаптироваться к ситуации и, к примеру, найти себе место работы. Исключение, конечно же, будут. В этот перечень обещают включить людей с инвалидностью, многодетные семьи и беременных женщин.

Вопрос отмены помощи всем украинским беженцам был поднят из-за колоссальных трат из польского бюджета. Предварительно, на средину мая в Польше подали заявки на получение финансовой подмоги около 190 тысячи украинцев. В переводе на конкретную сумму это почти достигнет показателя в 822 млн злотых (больше 5,6 млрд гривен).

Стоит отметить, что недавний опрос польской социологической группы ARC Rynek Opinia показал, что большинство украинцев все же живут в Польше на собственные деньги — 71%. Только 17% полностью зависят от выплат иностранного государства.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказывал, как украинцам можно сохранить за собой льготы, если они временно покидают территорию Польши, однако планируют вернуться.