Дайте справку: Украина обратилась к Венгрии с необычной просьбой после критики Зеленского

Украинцы возмущены наглостью и бесцеремонностью европейского политика

Скандал со спикером венгерского парламента Ласло Кевера набирает новые обороты. В воскресенье, 5 июня, на его громогласное заявления о вероятных "личных психологических проблемах" у президента Владимира Зеленского, критикующего Запад, отреагировали в украинском МИД.

Свое необычное предложение озвучил спикер министерства Олег Николенко на личной странице в Facebook. Как передает "Телеграф", дипломат предложил показать справку о психологическом состоянии здоровья самому Кеверу.

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

По мнению Николенко, в дальнейшем все слова венгерского спикера можно оценивать только исходя от врачебного итога, который будет зафиксирован в медицинском документе. Дипломат подчеркнул, что "МИД Украины ждет", когда же господин Кевер соизволит показать подобную справку.

"А если брать шире, то, к большущему сожалению, венгерские политики настоятельно продолжают поливать грязью Украину и обелять преступления россии", — также добавил представитель украинского министерства.

Позиция украинского МИД четко изложена Олегом Николенко

По его словам, такие поступки венгров уже почти не удивляют украинцев. Также он обвинил тамошних политиков в исторической ориентации именно на россию — "сторону зла".

Стоит отметить, что подобные скандальные высказывания уже не впервые звучат от Венгрии во время полномасштабной войны между рф и Украиной. Как писал "Телеграф", один из соратников местного премьер-министра даже называл Украину похожей на Третий рейх.

Вместе с этим именно венгры наиболее люто отстаивают возможность и дальше пользоваться российскими энергоносителями, блокируя антироссийские санкции всяческими способами.