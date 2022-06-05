Дайте справку: Украина обратилась к Венгрии с необычной просьбой после критики Зеленского
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Украинцы возмущены наглостью и бесцеремонностью европейского политика
Скандал со спикером венгерского парламента Ласло Кевера набирает новые обороты. В воскресенье, 5 июня, на его громогласное заявления о вероятных "личных психологических проблемах" у президента Владимира Зеленского, критикующего Запад, отреагировали в украинском МИД.
Свое необычное предложение озвучил спикер министерства Олег Николенко на личной странице в Facebook. Как передает "Телеграф", дипломат предложил показать справку о психологическом состоянии здоровья самому Кеверу.
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По мнению Николенко, в дальнейшем все слова венгерского спикера можно оценивать только исходя от врачебного итога, который будет зафиксирован в медицинском документе. Дипломат подчеркнул, что "МИД Украины ждет", когда же господин Кевер соизволит показать подобную справку.
"А если брать шире, то, к большущему сожалению, венгерские политики настоятельно продолжают поливать грязью Украину и обелять преступления россии", — также добавил представитель украинского министерства.
По его словам, такие поступки венгров уже почти не удивляют украинцев. Также он обвинил тамошних политиков в исторической ориентации именно на россию — "сторону зла".
Стоит отметить, что подобные скандальные высказывания уже не впервые звучат от Венгрии во время полномасштабной войны между рф и Украиной. Как писал "Телеграф", один из соратников местного премьер-министра даже называл Украину похожей на Третий рейх.
Вместе с этим именно венгры наиболее люто отстаивают возможность и дальше пользоваться российскими энергоносителями, блокируя антироссийские санкции всяческими способами.