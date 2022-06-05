Укр

Дайте справку: Украина обратилась к Венгрии с необычной просьбой после критики Зеленского

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Автор
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Кеверу не очень по душе острые заявления Зеленского Новость обновлена 05 июня 2022, 15:03
Кеверу не очень по душе острые заявления Зеленского

Украинцы возмущены наглостью и бесцеремонностью европейского политика

Скандал со спикером венгерского парламента Ласло Кевера набирает новые обороты. В воскресенье, 5 июня, на его громогласное заявления о вероятных "личных психологических проблемах" у президента Владимира Зеленского, критикующего Запад, отреагировали в украинском МИД.

Свое необычное предложение озвучил спикер министерства Олег Николенко на личной странице в Facebook. Как передает "Телеграф", дипломат предложил показать справку о психологическом состоянии здоровья самому Кеверу.

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По мнению Николенко, в дальнейшем все слова венгерского спикера можно оценивать только исходя от врачебного итога, который будет зафиксирован в медицинском документе. Дипломат подчеркнул, что "МИД Украины ждет", когда же господин Кевер соизволит показать подобную справку.

"А если брать шире, то, к большущему сожалению, венгерские политики настоятельно продолжают поливать грязью Украину и обелять преступления россии", — также добавил представитель украинского министерства.

Позиция украинского МИД четко изложена Олегом Николенко
Позиция украинского МИД четко изложена Олегом Николенко

По его словам, такие поступки венгров уже почти не удивляют украинцев. Также он обвинил тамошних политиков в исторической ориентации именно на россию — "сторону зла".

Стоит отметить, что подобные скандальные высказывания уже не впервые звучат от Венгрии во время полномасштабной войны между рф и Украиной. Как писал "Телеграф", один из соратников местного премьер-министра даже называл Украину похожей на Третий рейх.

Вместе с этим именно венгры наиболее люто отстаивают возможность и дальше пользоваться российскими энергоносителями, блокируя антироссийские санкции всяческими способами.

Теги:
#Украина #Россия #Венгрия #Война #Критика #Владимир Зеленский #Олег Николенко