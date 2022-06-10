В разведке рассказали о слабом месте Украины в войне с россией
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На фронте уже ведется полноценная война вооружений
Украинские защитники работают на оборону каждого из направлений фронта, однако у россиян есть не только количественное преимущество. По словам замглавы военной разведки Украины Вадима Скибицкого, ВСУ истощили имеющиеся запасы боеприпасов для артиллерии и сейчас, в основном, полагаются на поставки вооружения со стороны западных партнеров.
Об этом чиновник заявил в разговоре с журналистами The Guardian. Он объяснял правила ведения войны вооружений и подчеркнул, что пока ВСУ имеют в плане артиллерийского вооружения слабое место.
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Скибицкий объясняет, что именно война вооружений сможет довести нынешнее противостояние до конца. Поэтому очень многое зависит от помощи западных стран, которые постепенно поставляют различное вооружение для украинской армии.
"Украина имеет одно артиллерийское орудие на 10-15 российских, — говорит разведчик. — Наши западные партнеры отдали нам около 10% того, что у них есть".
В среднем же на день Украине приходится использовать против оккупантов 5000-6000 снарядов в день. Поэтому имеющиеся у ВСУ запасы практически истощены.
"Теперь мы используем стандартные снаряды НАТО 155-го калибра", — добавляет Вадис Скибицкий.
Страны Европы в основном, по его словам, поставляют боеприпасы меньшего калибра, однако их становится все меньше и меньше. Именно поэтому Западу следует объединиться, чтобы иметь возможность помочь Украине противостоять россии бок о бок.
Напомним, что актуальную информацию о происходящем на фронте мы подавали ранее, используя свежие карты боев в Украине от Института анализа войны (США).
Также мы рассказывали, что происходит сейчас на самом горячем участке боев — Донбассе, и какие основные направления задействованы наиболее активно.