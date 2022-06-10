Враг копит силы на Донбассе, имеет частичные успехи по одному из направлений (карта)

Основные боевые действия приходится на восточные области Украины

За последние сутки общая картина линии фронта почти не поменялась — наибольшее сосредоточие вражеских войск находится на Донбассе, о чем свидетельствуют свежие карты боев. Пока активнее всего они ведут себя в направлении Бахмута, где пытаются продвинуться с помощью наземной техники, подкрепляя свои шаги с помощью авиации и крылатых ракет. Также враг, вероятно, готовит неприятный "сюрприз" Украине со стороны Беларуси.

Больше деталей раскрыли в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в пятницу, 10 июня, передает "Телеграф". Как отмечают военные, исключать вероятность частичного успеха оккупантов нельзя.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Важным моментом в сводке Генштаба является новость с "белорусских полей". Как отметила разведка, в РБ стягивают к границам Гомельской области подразделения спецбригады внутренних войск МВС Беларуси. Предварительно причиной указана охрана граница, однако в армии не исключают провокации.

Остальная информация касается уже непосредственно "горящего" фронта. Как уже упоминалось, пока наибольшей активностью отличается Бахмутское направление. В районе населенных пунктов Нырковое и Николаевка россияне пытались провести штурм, но потерпели неудачу, нарвавшись на серьезный огонь ВСУ. Противнику не помогло даже подкрепление с воздуха.

А вот возле сел Воздвиженка и Роты неподалеку от Светлодарска оккупационным войскам удалось достичь определенных успехов, хотя украинские защитники и уверены, что это ненадолго.

Карта боев на Бахмутском направлении

По направлению к Славянску активных действий противника замечено не было, россияне больше копят силы, чтобы восстановить наступление. Под Донецком — наоборот, очень горячо: кроме огня по украинским позициям, оккупанты гатят и по мирным городам, пытаясь выставить виновными ВСУ.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Российские оккупанты хотят построить "параллельную Украину" Эксперт в политике и международных отношениях, офицер первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна Тарас Березовец специально для "Телеграфа" рассказал о планах россиян относительно оккупированных территорий Украины

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что главным желанием россиян сейчас является прорыв на Донбассе для выхода к админграницам и установление "контакта" с Запорожской областью.

Следует добавить, что в это же время в ОРДЛО российские власти начали менять своих ставленников на более лояльных.