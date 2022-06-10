Укр

Враг копит силы на Донбассе, имеет частичные успехи по одному из направлений (карта)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Украинцы активно используют западное оружие, чтобы остановить оккупантов Новость обновлена 10 июня 2022, 07:49
Украинцы активно используют западное оружие, чтобы остановить оккупантов

Основные боевые действия приходится на восточные области Украины

За последние сутки общая картина линии фронта почти не поменялась — наибольшее сосредоточие вражеских войск находится на Донбассе, о чем свидетельствуют свежие карты боев. Пока активнее всего они ведут себя в направлении Бахмута, где пытаются продвинуться с помощью наземной техники, подкрепляя свои шаги с помощью авиации и крылатых ракет. Также враг, вероятно, готовит неприятный "сюрприз" Украине со стороны Беларуси.

Больше деталей раскрыли в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в пятницу, 10 июня, передает "Телеграф". Как отмечают военные, исключать вероятность частичного успеха оккупантов нельзя.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Важным моментом в сводке Генштаба является новость с "белорусских полей". Как отметила разведка, в РБ стягивают к границам Гомельской области подразделения спецбригады внутренних войск МВС Беларуси. Предварительно причиной указана охрана граница, однако в армии не исключают провокации.

Остальная информация касается уже непосредственно "горящего" фронта. Как уже упоминалось, пока наибольшей активностью отличается Бахмутское направление. В районе населенных пунктов Нырковое и Николаевка россияне пытались провести штурм, но потерпели неудачу, нарвавшись на серьезный огонь ВСУ. Противнику не помогло даже подкрепление с воздуха.

А вот возле сел Воздвиженка и Роты неподалеку от Светлодарска оккупационным войскам удалось достичь определенных успехов, хотя украинские защитники и уверены, что это ненадолго.

Карта боев на Бахмутском направлении
Карта боев на Бахмутском направлении

По направлению к Славянску активных действий противника замечено не было, россияне больше копят силы, чтобы восстановить наступление. Под Донецком — наоборот, очень горячо: кроме огня по украинским позициям, оккупанты гатят и по мирным городам, пытаясь выставить виновными ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что главным желанием россиян сейчас является прорыв на Донбассе для выхода к админграницам и установление "контакта" с Запорожской областью.

Следует добавить, что в это же время в ОРДЛО российские власти начали менять своих ставленников на более лояльных.

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#Украина #Россия #Донецкая область #Карта #Война #Донбасс