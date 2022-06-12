Польша и страны Балтии понимают: Арестович рассказал, что будет, если рф вдруг победит

Оборонная мощь Европы не слишком высока

Если россии удастся одержать победу над украинским народом, то война непременно "перекинется" на другие европейские страны. По словам советника руководителя Офиса президента Алексея Арестовича, Европа не сможет в этот раз отделаться лишь потоком беженцев и ростом цен на горючее, ведь диктатор путин хочет крови и восстановления Советского Союза.

Об этом чиновник заявил во время свежего эфира программы "Фейгин LIVE" в ночь на 12 июня, передает "Телеграф". Арестович уверен, что настоящую угрозу, зависшую над миром, понимает не так уж и много правительств западных стран.

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По словам военного эксперта, за несколько сотен лет не было такой войны, кроме российско-грузинской, в которой бы рф смогла победить без украинцев в рядах своей армии. В случае победы путина в Украине, случится союз государств, говорит Арестович. И вся мощь троих стран — Украины, рф и Беларуси — будет направлена в Европу.

Советник главы ОП считает, что многие европейские армии являются чем-то вроде демонстрационных потешных войск, которые неспособны принимать и решать реальные задачи обороны своей страны и неких формирования по типу ЕС и НАТО. Однако задача Запада сейчас — остановить россию.

"И вот те, кто это понимают — поляки, страны Балтии, британцы, американцы, канадцы — они вкладываются по полной. Эстония отдала 30% своих боевых возможностей Украине! Они понимают: каждый подбитый здесь танк, это танк, не приехавший к ним. Мы своей кровью останавливаем танки, которые пойдут в Европу", — говорит Арестович.

По его мнению, путин мечтает восстановить "мощь" СССР, но Европа пока этого не осознала. Поэтому за более чем 100 дней войны некоторые и начинают говорить о мирных договорах и надеждах отделаться малой кровью. Однако так жить не получится.

"Если путин здесь победит, если путин заберет ресурсы Украины, будет война в Европе", — подчеркнул Алексей Арестович.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой путь войны с россией есть, по мнению военных аналитиков, для Украины самым оптимальным. Спойлер — устраивать масштабные бои и заходить на территорию рф лучше не стоит.

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