У Зеленского ответили кремлю, где пожаловались на отсутствие переговоров

Российские политики продолжают изображать из себя голубей мира

В Офисе президента не стали игнорировать ремарку секретаря Совбеза рф николая патрушева, заявившего о желании россии поскорее заключить мир с Украиной. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, это классическая схема действия россиян — устраивать аннексии, публичные казни и уничтожать населенные пункты, при этом говоря о дипломатическом решении конфликта.

Об этом чиновник заявил в своем Twitter в четверг, 16 июня, передает "Телеграф". Помимо этого Подоляк объяснил, что в Кремле должны сделать, если действительно захотят диалога.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По мнению украинского политика, любые слова должны подкрепляться конкретными действиями. Особенно, когда речь идет о россии и желании кремлевских политиков вести мирные переговоры.

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Михаил Подоляк предложил российской стороне выполнить три шага, после чего Украина решит, стоит ли возвращаться в непосредственному диалогу с Москвой. Эти требования весьма просты:

прекращение огня российскими оккупантами;

немедленное выведение путинских войск с территории нашей страны;

закрытие проекта "русский мир" в Украине.

Отметим, что такой ответ последовал в качестве реакций на заявления николая патрушева, утверждающего, что переговоры между Украиной и рф не продвигаются. В этом российский политик обвинил исключительно Киев, а не своих коллег, всячески затягивающих этот процесс.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что насчет мирных переговоров с россией начал активнее заикаться и французский президент Эмманюэль Макрон. Стоит отметить, что он вместе с еще несколькими коллегами прибыл в Украину с визитом 16 июня.