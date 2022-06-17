путин в хамской манере "объяснил" цивилизационный выбор Украины

Президент РФ умудрился перевести стрелки на украинскую власть

Во время выступления на экономическом форуме в Санкт-Петербурге российский диктатор владимир путин по-хамски прокомментировал выбор Украины и украинских элит в частности.

Заявление президента страны-агрессора в пятницу, 17 июня, распространили российские СМИ.

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"Какой там, нафиг, цивилизованный выбор? Деньги "натырили" у украинского народа, спрятали в банках и хотят их защитить. Вот самый лучший способ защиты — говорить о том, что это цивилизованный выбор", — высказался российский диктатор.

К слову, обвинения в сторону украинских властей прозвучали сразу после того, как он заявил о "вынужденной войне в Украине". Якобы россию подтолкнули к "спецоперации" прозападное правительство нашей страны, а с предшественниками все было нормально и россия могла спокойно работать.

Не забыл президент РФ напомнить и про "госпереворот", которым убрали от власти президента-беглеца Виктора Януковича.

Ранее "Телеграф" сообщал, что путин сделал циничное заявление по украинскому зерну и разблокировке портов.