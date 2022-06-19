Четыре жизненно важных шага: Джонсон объяснил, что надо сделать для победы Украины

Политик требует у западных партнеров усилить поддержку Киева

Украина должна активно получать помощь от иностранных партнеров в условиях непрекращающейся российской агрессии. По словам британского премьера Бориса Джонсона, недавно посетившего Киев, Западу стоит активизироваться, пока диктатор владимир путин продолжает размышлять, как скрыть огромные потери своей армии.

Об этом Джонсон размышлял во время написания личной колонки для издания The Sunday Times. Среди прочего он выделил четыре конкретных пункта, которые следует выполнить иностранным политикам, чтобы Украина таки смогла одержать победу в войне.

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ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ. Британский премьер уверен — чем быстрее ВСУ будут получать вооружение и боеприпасы, тем эффективней украинцам удастся расправиться с противником. Джонсон отметил, что за семь лет агрессии на Донбассе инструкторы из ВБ помогли обучить около 22 тысяч украинцев.

"Теперь нам нужно двигаться быстрее, тренируя такой количество за месяцы", — подчеркнул политик, добавив, что Лондон готов обеспечивать новыми знаниями до 10 тысяч украинских солдат каждые 120 дней.

ФИНПОМОЩЬ. Чтобы Украина выстояла, нужна не только армия. Джонсон напоминает, что для функционирования любого государства нужны деньги, ведь выплаты зарплат, пенсий и другие необходимые расходы война не отменила.

"Это потребует постоянного финансирования и технической помощи, которую мы должны планировать на долгие годы", — уверен британский премьер.

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ПОМОЩЬ С ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ЗЕРНА ПО СУШЕ. По мнению Бориса Джонсона, сейчас россия держит украинскую экономику "мертвой хваткой" благодаря блокировке маршрутов в Черном море. Поэтому Западу стоит обеспечить сухопутные пути для возможности экспортировать около 25 млн тонн украинского зерна в страны, которые готовы его покупать и, соответственно, вносить свою финансовую лепту в дальнейшее функционирование экономики Украины.

РАЗБЛОКИРОВКА ПОРТОВ. Разумеется, не все можно переправить сухопутными коридорами. Поэтому британец акцентирует внимание на том, что Запад должен как можно быстрее прижать россию в вопросе разблокирования морского пути в Черном море для украинских кораблей.

"Порты Украины жизненно важны для глобальных поставок продовольствия, и мы будем продолжать поставлять оружие, необходимое для их защиты", — заверил политик.

Стоит отметить, что Джонсон понимает — даже незамедлительное выполнение всех четырех шагов не сможет помочь тут и сейчас закончить войну против рф. Однако это будет сильным ударом по противнику, что в перспективе приблизит победу Украины.

Напомним, ранее британский премьер-министр отличился весьма тревожное заявление о длительности войны в нашей стране. В этом плане он солидарен с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также "Телеграф" писал о результатах последнего визита Джонсона в Киев.