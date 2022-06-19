Столтенберг и Джонсон сделали тревожные заявления о войне в Украине

Украинцы противостоят серьезному противнику, однако Запад готов поддерживать нашу борьбу

Полномасштабная российско-украинская война, ход которой может измениться благодаря поддержке западных партнеров, способна затянуться на долгие годы. Очевидно, за рубежом имеют все причины так думать, раз уж схожими заявлениями почти одновременно отличились и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, и британский премьер Борис Джонсон.

Оба политика отмечают мужественность украинского народа в нынешнем противостоянии с россией, однако призывают не недооценивать диктатора путина. Больше деталей о заявлении наших союзников расскажет "Телеграф".

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Столтенберг уверен, что новые поставки западного оружия, которыми регулярно опекаются страны Европы и США, могут помочь переломить ход боев. В том числе — и освободить от российских оккупантов всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Вместе с этим политик подчеркивает, что давать прогнозы о конкретном времени завершения войны в Украине невозможно. Существует вероятность и того, что в Кремле попытаются затянуть решение этого конфликта на года. Поэтому Столтенберг говорит о необходимости для Запада поддерживать украинское государство, несмотря на различные негативные нюансы.

К таковым генсек НАТО относит рост цен на продукты, подорожание энергоносителей и т.п.

"Это не идет ни в какое сравнение с той ценой, которую украинцам приходится платить каждый день многими жизнями. И если путин узнает из этой войны, что он может просто продолжать, […] то мы заплатим гораздо более высокую цену", — резюмировал Йенс Столтенберг.

Согласен с коллегой и Борис Джонсон, на днях вновь посетивший Киев и встретившийся с Владимиром Зеленским. По мнению британского премьера, у путина нет мудрости на то, чтобы принять необходимость отступить. Наоборот, предупреждает Джонсон, в Кремле по-прежнему уверены в возможности полного захвата Украины.

"Я боюсь, что нам нужно готовиться к длительной войне, поскольку путин прибегает к кампании истощения, пытаясь уничтожить Украину чистой жестокостью", — считает политик.

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При этом он добавил, что и официальный Лондон, и другие партнеры Украины будут делать все возможное, чтобы поддержать нашу страну. По мнению Джонсона, ВСУ обязаны победить, поэтому нужно ускорить возможности наших военных по усилению своей оборонной способности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, является ли возможным привлечение к участию в войне союзников — как со стороны Украины, так и с для рф. Своим мнением поделился военный эксперт Сергей Грабский.

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