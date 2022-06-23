лукашенко заманивает украинцев ягодами: граждан предупредили об опасности

Политик предлагает посетить заказную зону Ольманских болот

Со стороны белорусского диктатора александра лукашенко прозвучало "заманчивое" предложение для украинцев. Он предлагает всем желающим посетить заказник "Ольманские болота", на территории которого можно сделать запас лесных ягод. Соглашаться на столь сладкие речи пособника путина не стоит, предупреждают украинские власти, особенно с учетом начала военных учений армии РБ рядом с границей Украины.

Как проинформировали в государственном пограничном комитете Беларуси, для украинских граждан откроют возможность пересечь границу пунктах пропуска Селище, Хиничев и Мутвица. Такая возможность будет доступна уже с 1 июля.

Карта Ольманских болот

Весьма ироничным является такое разрешение со стороны белорусов в контексте полномасштабного вторжения рф. Учитывая пособничество официального Минска режиму путина, Украина закрыла пункты пропуска с Беларусью и контролирует пересечение границы.

Белорусские пограничники официально признают, что с украинской стороны в 2022 году не поступало запросов на получение спокойного пересечения границы страны для сбора лесных ягод. Однако у лукашенко решили действовать на опережение.

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В Ровенской области, где и находятся основные пункты пропуска, местные власти предупреждают: белорусское правительство задумало провокации с участием мирных украинцев. Именно поэтому руководитель местной ОВА Виталий Коваль призвал всех местных жителей не рисковать жизнью и оставаться дома.

"Собираем ягоды в наших родных лесах. Четкие зоны по решению совета обороны области уже доведены до вас", — подчеркнул чиновник.

Также он напомнил, что с украинской стороны все КПП будут перекрыты, поэтому пересечение границы с Беларусью будет расценено как незаконное.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько всего белорусских солдат и офицеров находятся в опасной близости от украинской границы.

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