"Телеграф" узнал, когда вместо Денисовой назначат нового омбудсмена

Украина во время войны почти месяц живет без омбудсмена

Новый Уполномоченный по правам человека вместо Людмилы Денисовой должен быть назначен в конце текущей недели. Об этом "Телеграфу" рассказали информированные источники в парламенте. Речь идет о нардепе Дмитрии Лубинце (депутатская группа "За будущее").

"Его назначат в начале июля, то есть уже на этой неделе. Голоса за него есть. Он просто подошел по многим параметрам",- комментирует один из народных депутатов не под запись. По его словам, вокруг этой кандидатуры действительно сформировался консенсус.

Лубинец является не просто народным депутатом, но и главой комитета по правам человека. Входит в группу "За будущее", которую в политикуме называют приближенной к олигарху Игорю Коломойскому. Парламентский комитет поддержал его назначение на должность.

Следует напомнить, что Людмилу Денисову уволили с должности омбудсмена уже почти месяц назад, все это время во власти искали кандидатуры на ее замену. Одной из причин увольнения тогда называли так называемый "хайп" по теме изнасилования украинцев российскими военными. В частности, правозащитники и активисты обвинили Уполномоченную по правам человека в том, что она слишком подробно рассказывает о подробностях преступлений.

В начале недели вокруг Денисовой разгорелся громкий скандал — украинские СМИ опубликовали информацию о том, что часть ее заявлений в должности омбудсмена по поводу сексуальных преступлений со стороны российских военных могла не иметь подтверждений. Сама Денисова скандал пока не прокомментировала. "Телеграф" обратился к ней с предложением записать интервью, где прояснить свою позицию.