"Телеграф" дізнався, коли замість Денісової призначать нового омбудсмена

Україна під час війни майже місяць не має омбудсмена

Нового Уповноваженого з прав людини замість Людмили Денисової мають призначити в кінці поточного тижня. Про це "Телеграфу" розповіли поінформовані джерела у парламенті. Мова йде про нардепа Дмитра Лубінця (депутатська група "За майбутнє").

"Його призначать на початку липня, тобто вже на поточному тижні. Голоси за нього є. Він просто підійшов за багатьма параметрами",- коментує один з народних депутатів не під запис. За його словами, навколо цієї кандидатури дійсно сформувався консенсус.

Лубінець є не просто народним депутатом, а й головою комітету з прав людини. Входить до групи "За майбутнє", яку в політикумі називають наближеною до олігарха Ігоря Коломойського. Парламентський комітет підтримав його призначення на посаду.

Варто нагадати, що Людмилу Денісову звільнили з посади омбудсмена вже майже місяць тому, весь цей час у владі шукали кандидатури на її заміну. Однією з причин звільнення тоді називали так званий "хайп" на темі згвалтування українців російськими військовими. Зокрема, правозахисники та активісти звинуватили Уповноважену з прав людини в тому, що вона надто детально розповідає подробиці злочинів.

На початку тижні навколо Денісової розгорівся гучний скандал — українські ЗМІ опублікували інформацію про те, що частина її заяв на посаді омбудсмена щодо сексуальних злочинів з боку російських військових могла не мати підтверджень. Сама Денісова скандал поки не прокоментувала. "Телеграф" звернувся до неї з пропозицією записати інтерв’ю, де прояснити свою позицію.