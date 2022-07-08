"Еще одно доказательство российского геноцида": в ОП ответили на очередное агрессивное заявление путина

Михаил Подоляк назвал слова Путина доказательством спланированности российского геноцида

Российский диктатор Владимир Путин, заявив "о войне до последнего украинца" и обвинив в этом Запад, занимается примитивной пропагандой и сам предоставил доказательство российского геноцида в отношении украинцев.

Такое мнение высказал вечером 7 июля в Твиттере советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Так, на встрече с лидерами фракций госдумы рф путин сказал: "Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца… Но мы должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока ничего не начинали".

Подоляк опроверг такие упреки российского диктатора.

"Нет никакого плана "коллективного Запада". Только конкретная z-армия вошла в суверенную Украину, обстреливает города и убивает мирных граждан. Все остальное – примитивная пропаганда. ", — подчеркнул советник главы ОП.

В своей речи путин также цинично заявил, что не отказывается от переговоров с Украиной, и тут же пригрозил, что "чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться".

Напомним, в последний раз представители России и Украины встречали в конце марта. Тогда поднимались вопросы Крыма, Донбасса и НАТО.