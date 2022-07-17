Европа способна отвечать на российские угрозы, не начиная войну – Боррель

Удары по российской экономике надолго остановят нормальное развитие страны-агрессора

Европейские страны не хотят вступать в полномасштабную войну с россией, но готовы и дальше помогать Украине держать оборону против оккупационного нашествия. В первую очередь для этого будут применяться усиленные санкции, все больше и больше поражающие экономику России и влияющие на общие настроения внутри страны. Такое заявление у высокопоставленного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля лишь подчеркивает готовность Запада к введению очередного, уже седьмого санкционного пакета против Москвы.

Об общих настроениях европейцев политик рассказал в собственном блоге, который размещен на сайте Европейской службы внешних действий. Помимо критики россии, Боррель также писал о необходимости укрепления общего объединения Европы перед вызовами, возникающими благодаря Кремлю.

По его мнению, работавшая ранее экономическая взаимозависимость государств в цивилизованном мире уже не является эффективной. Именно поэтому надеяться, что она поможет наладить международные отношения, вряд ли нужно.

"Вот почему Европа должна стать реальной силой, к чему я призвал с самого начала своего пребывания в должности, — написал Жозеп Боррель. — Столкнувшись с вторжением в Украину, мы перешли от дебатов к конкретным действиям, показав, что на провокацию Европа может ответить" .

Также он подчеркнул, что ни одна европейская страна не хочет начать войну с россией, но поддержка Украины останется приоритетом. В первую очередь благодаря введению санкций и разнообразной помощи, которую будет получать Киев. К тому же, убежден Боррель, экономические санкции в ближайшие несколько месяцев докажут свою эффективность еще больше, чем раньше.

В то же время, отмечает он, следует быть готовым, что побочные эффекты от санкционной политики могут изначально показаться слишком большими. Впрочем, желаемое, по мнению Борреля, все же будет достигнуто без потерь для Запада.

Напомним, что санкциями с агрессией рф борется не только Европа. Недавно дополнительный пакет ограничений был введен Канадой. Он коснулся химической, энергетической и производственной отраслей, что ухудшит экономику россии еще больше.