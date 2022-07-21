Шмыгаля уволят в ближайшее время? Названо имя нового премьера

Вероятного преемника Шмыгаля поддерживают Соединенные Штаты

За последний месяц в Украине стартовали важные кадровые перестановки во власти, но можно смело констатировать, что это еще не конец. Источники "Телеграфа" сообщили, что уже в ближайшее время свой пост может потерять премьер-министр Денис Шмигаль.

Ожидается, что новым главой правительства станет нынешний министр обороны Алексей Резников.

"Он имеет поддержку американцев. Это они продавливают эти назначения. Они хотят иметь на должностях понятных себе людей, а не исключительно людей Зеленского", – рассказывает источник издания.

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Другой собеседник "Телеграфа" подчеркивает, что Резников давно не прочь сменить должность (руководит Минобороны с начала ноября прошлого года). Впрочем, уточняет источник, в правительстве есть еще как минимум два кандидата, которые тоже хотели бы занять премьерское кресло — министр инфраструктуры Александр Кубраков и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Подробнее о кадровых перестановках, которых следует ожидать в ближайшее время, читайте здесь.

Напомним, 19 июля свои должности официально потеряли глава СБУ Иван Баканов и генпрокурор Ирина Венедиктова.