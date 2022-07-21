Шмигаля звільнять найближчим часом? Названо ім’я нового прем’єра

Ймовірного наступника Шмигаля підтримують Сполучені Штати

За останній місяць в Україні стартували важливі кадрові перестановки у владі, але наразі можна сміливо констатувати, що це ще не кінець. Джерела "Телеграфу" повідомили, що вже найближчим часом свою посаду може втратити прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очікується, що новим головою уряду стане нинішній міністр оборони Олексій Резніков.

"Він має підтримку американців. Це вони продавлюють ці призначення. Вони хочуть мати на посадах зрозумілих собі людей, а не виключно людей Зеленського",- розповідає джерело видання.

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Інший співрозмовник "Телеграфу" підкреслює, що Резніков давно не проти змінити посаду (керує Міноборони з початку листопада минулого року). Втім, уточнює джерело, в уряді є ще як мінімум двоє кандидатів, які теж хотіли б зайняти прем’єрське крісло — міністр інфраструктури Олександр Кубраков та міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Детальніше про кадрові перестановки, яких варто очікувати найближчим часом, читайте тут.

Нагадаємо, 19 липня свої посади офіційно втратили голова СБУ Іван Баканов та генпрокурорка Ірина Венедіктова.