А как же "не бьем по мирным"? Путинские пропагандисты открыто радуются убийству Вадатурского

Путинские подхалимы считают, что их вымышленная "денацификация" позволяет им убивать людей безнаказанно

Российская телеведущая и известная кремлевская пропагандистка маргарита симоньян откровенно порадовалась гибели 74-летнего агробизнесмена Алексея Вадатурского. Мужчина, посвятивший всю свою жизнь развитию зернового бизнеса в Украине, был убит вместе с супругой в собственном доме во время утренних мощных обстрелов Николаева. Однако симоньян не тревожат вопросы человечности, ведь свои слова она оправдывает необходимостью "денацификации" украинцев.

Свое мнение по поводу гибели Вадатурского путинская пропагандистка опубликовала в личном Telegram-канале. Согласно ее словам, украинский аграрий был одним из спонсоров "карателей" из ВСУ.

Подтверждение своим словам она взяла из другого прокремлевского источника, которым является канал "Colonelcassad". Там Алексей Вадатурский обозван олигархом, а также почему-то имеет "статус" "кошелька Порошенко". В качестве доказательства россияне публикуют совместное фото Вадатурского и Порошенко — видимо с какого-то аграрного мероприятия, где Петр Порошенко участвовал еще в качестве пятого президента Украины.

"Вадатурский, помимо Порошенко, спонсировал и карательные батальоны. В свое время попал в российские санкционные списки. Этого вычеркиваем", — написано в публикации, который цитирует симоньян.

Публикация из Telegram симоньян

Также кремлевская пропагандистка сожалеет о том, что россияне не отчитываются о "денацификации" нужным способом, поэтому про убийство именитых мирных украинцев приходится узнавать из наших СМИ.

Интересно, что при этом симоньян в своих программах на росТВ продолжает поддерживать тезис о том, что российские военные не бьют по мирным жителям Украины. При этом Вадатурский погиб при обстреле собственного дома.

Напомним, ранее "Телеграф" собрал короткую, но впечатляющую биографию погибшего агробизнесмена Алексея Вадатурского. Оказывается, что он был Героем Украины — награду ему вручал еще Виктор Ющенко, за развитие аграрной сферы в стране.